Unterwegs im Ries

Wenn ich so draußen bin und fotografiere, ist das ein bisschen Urlaub vom Alltag und hilft mir über so manche Niederlage hinweg. Ich habe noch einige Bienenwiesen entdeckt....man soll es kaum glauben, aber sie sind immer noch unterwegs. Ich finde es klasse, was unsere Landwirte so alles für unsere Bienen machen. Danke an euch liebe Landwirte! Ihr bringt so manches Feld zum Erblühen. Hier nun einige Impressionen....