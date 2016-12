Tapetenwechsel für die Nördlinger, die Rieser

Dem Alltag entrinnen, die Umgebung mit anderen Augen erleben, vielleicht das „betreute“ Wochenende auch als Auffrischung im EheEinerlei genießen – kein Aufräumen, Kochen, Einkaufen, Fernsehen u. s. w. . . .Für den Monat Februar wirbt Touristik Nördlingen in den Rieser Nachrichten. Der Monat Februar ist gar nicht schlecht, oftmals daheim sogar ziemlich langweilig – aber als Tourist? Vielleicht schafft es auch der Eisplatz am Bäumlesgraben und ist für ein paar Tage in Betrieb. Langlaufen oben in der Höhe bei Schweindorf, auch eine tolle Idee für Frischluftfanatiker - denn der Monat Februar bringt oftmals die frostigen Tage und den ersehnten Schnee.Ich weiß, das ist alles für den Anfang viel zu viel. War nur so eine Idee von mir. Aber vielleicht doch für die Zukunft planbar?„Nördlingen reist vor die Haustür“ . . . mein Ziel war heute das Geotop Lindle bei Holheim – liegt ja auch vor der Haustür von Nördlingen.Ein „Sprung“ Rehe ist mir heute im Geotop „Lindle“ begegnet. Zwischen all dem Geröll, dem kargen Pflanzenwuchs, an steilen Hängen inmitten der interessanten Geschichte von der Entstehung des Rieskessels genießen sie ihr Leben in der winterlichen Einsamkeit und Stille der Natur.Mein Warten, meine Ausdauer hat sich gelohnt.