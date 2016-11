Nördlingen:„Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freud“ . . .

, die romantische Stadt, sie schmückt sich.Am Freitag, denist es wieder soweit. Der Weihnachtsbaum, die stolze Tanne inmitten unserer Stadt bekommt ihr Festtagskleid. Schulkinder machen sich ans Werk, lassen sich in die Höhe gleiten mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr und schmücken mit goldenen Sternen und roten Päckchen.Nördlingen beginnt zu leuchten. Kerzenschein und Lichterglanz gleiten sacht durch enge Gassen und lassen alte Mauern heimelig erstrahlen.Auf dem Marktplatz, zur festlichenam Freitag, denPosaunenchöre, sie werden jubilieren am Fuße des Daniels und auch von ganz oben, der Kirchturmspitze.Trompeten und Posaunen umrahmen Ansprachen, begleiten Weihnachtslieder. Eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte aus dem Munde eines Kindes wird die Menschen einstimmen auf die kommende Zeit, die Adventszeit.Gleichzeit beginnt die Ausstellung der kunstvoll geschnitzten Weihnachtskrippen in der roten Schranne. Ohne Worte erzählen die Figuren der Heiligen Familie und den Tieren die Weihnachtsgeschichte, die uns Menschen lieb und vertraut ist. Liebevoll aufgebaut, in Form und Darstellung unterschiedlich, hat jede Krippe ihre eigene Ausstrahlung.Der genaue Ursprung der Krippendarstellung, er ist nicht sicher und vermutlich das Produkt einer langen Reise. Häufig wird der Heilige Franziskus von Assisi als „Vater der Krippe“ genannt.Im Jahre 1223 soll er um die Weihnachtszeit in einem Wald die erste Weihnachtskrippe, so wie wir sie kennen, gebaut haben um die Tiere des Waldes mit Futter zu versorgen – so erzählt man sich.Eine gemütliche Wanderung über den Romantischen Weihnachtsmarkt - wie wär`s mit einem Familienausflug nach Nördlingen in Bayerisch Schwaben, im Ferienland Donau-Ries?Tag für Tag, vom 25. Nov. Bis zum 23. Dezember Festtagsstimmung mit Lebkuchen, gebrannten Mandeln, Glühwein – und Punsch, Honigwein, Eierpunsch, Fladen, Pfannkuchen und Bratwurst. Ja und natürlich auch handgearbeitete Geschenke und Mitbringsel, alles was das Herz begehrt.Du findest all die Köstlichkeiten kurz vor Weihnachten in geselliger Weihnachtsstimmung auf dem Nördlinger Historischen Weihnachtsmarkt.Für mehr Infos allzeit bereit:oder klicke einfach mal hier www.noerdlingen.de