Kürbisfest in Alerheim

Von Kopf bis Fuß auf Kürbis eingestellt . . . Alerheim im schwäbischen Landkreis Donau-Ries, ein gemütliches Dorf ganz nah bei Nördlingen, malerisch gelegen inmitten von duftenden Feldern, Wiesen und Wäldern, Bächlein, Wegen und Fluren.Inda steht er, der Kürbismann, mit hängender Zunge auf seinen Stock gestützt. Ein Holzgestell – charmant ausgedrückt: ein hölzernes Fahrrad – stützt die schweren Körperteile. Denn jeder einzelne Kürbis, ob lang oder kurz, rund oder in Kurven geformt, bringt ein ordentliches Gewicht auf die Waage.Auf alle Fälle war er beim Kürbisfest 2015 in Alerheim der „Eyecatcher“ zwischen all den farbigen Kunstwerken aus der größten Beere der Welt – denn botanisch gesehen sind sie tatsächlich Beeren.. . . und heuerDiewar das Sprachrohr für all die künstlerische Gestaltung. Angefangen vom Schwergewicht bis hin zum Speer - Weit - und Kugelstoßer, ja und auch über`s Wasser wurde buchstäblich "geschippert" . . .Die süße Schwere des HerbstesHundert Arten und tausend Sorten, zum Essen und als Deko, von birnengroß bis zu einem Gewicht von 500 Kilogramm. Kaum zu glauben, eine halbe Tonne schwer kann er werden.Und nicht vergessen, HalloweenZeit ist KürbisZeit, der Kürbis, das Allroundtalent.Auf alle Fälle, die einjährige, krautige Pflanze versetzt uns alle Jahre wieder auf`s Neue ins Staunen, Bewundern und Feiern:Kürbisstrudel, Kürbissuppe, Kürbisrisotto, Kürbiskuchen. Kürbisspätzle, Kürbiseis, Kürbismarmelade - alles kannst du in Alerheim bei diesem Herbst Event kosten und probieren – hmmmm lecker.. . .ja das war meine Lieblingsspeise an diesem wolkenverhangenen Sonntag . . .