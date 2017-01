Eisplatz-Party am Bäumlesgraben in Nördlingen

Wer gestern nicht dabei war, ja der hat tatsächlich etwas verpasst. So ein Winter wie heuer, den gibt es nicht alle Tage, vielmehr alle Jahre.Nördlingen ist immer wieder für Überraschungen gut – wir werden diesen Winter ganz bestimmt noch lange in unserer Erinnerung bewahren.Hier meine kleine Bilderserie von diesem besonderen Ereignis vor den Stadttoren von Nördlingen.Die Eger, der Wasserfüller für den Bürgerweiher alias Natureisplatz, sie ist zugefroren – dick und fett – die cleveren Jungs haben es ausprobiert – und ich habe sie gerade noch so mit meiner Kamera erwischt . . .