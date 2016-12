Eilmeldung: die letzte Chance im alten Jahr

Freitag und Samstag, die letzte Chance am Wochenende im Advent zur Turmbesteigung in den Abendstunden, um den Blick über den Weihnachtsmarkt gleiten zu lassen, den Sonnenuntergang über dem Riesrand, die blaue Stunde über der Dächerlandschaft, ja und auch den Einflug der Störche erleben . . . denn langsam geht die besondere Zeit, die Zeit der Lichter dem Ende entgegen.Wenn du dann oben auf der Plattform stehst, den Rundblick über`s Ries erlebst, das große Glockengeläut zum Feierabend ruft, der Kirchturm leise zittert, ja dann vergisst du alles Unwichtige:„im Moment ist das so unwichtigWeil du es nie vergisst, weil der Moment es istder unsterblich ist . . . Leb jeden Tag, als wär's das letzte was du tust „ . . .Am letzten Wochenende vor dem 3. Advent habe ich diese Bilder vom höchsten Aussichtspunkt über Nördlingen aufgenommen. Der Wettergott schenkte mir diesen wolkenlosen, azurblauen Abendhimmel.Öffnungszeiten im Dezember: täglich von 09.00 bis 17.00 Uhr geöffnet