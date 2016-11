Alle Jahre wieder, die Stade Zeit

Die Tanne hat sich schon mal auf den Weg gemacht - direkt in die „Gute Stube“ von Nördlingen, dem Marktplatz.Das Wahrzeichen vom Christkindlesmarkt, noch sieht es recht zerzaust und strubbelig aus.Aber bald, sehr bald werden wieder Kinder mit der Nördlinger Feuerwehr in die Höhe driften und die Tanne mit goldenen und roten Sternen und auch Päckchen, buchstäblich in eine weihnachtliche Schönheit verwandeln.Und wann das wohl sein wird?. . . und ich kam wieder mal rein zufällig des Weges. Hier ist meine Bilderserie für euch schon mal zum Einstimmen in die vorweihnachtliche Zeit . . .