Ricardo mit „Weißer Stern von Alcunar“ live im Living!

Nördlingen (mvg). Die satirische OTTO-Werbung mit dem „alternden“ Sachlagerstar Ricardo ist im letzten Vierteljahr zum Hit bei Facebook und YouTube geworden. Die bekannte Werbeagentur Matt und Jung hat sich hier wieder einmal selbst übertroffen und einen Werbespot geschaffen, der zum Clip-Hit wurde. Um was geht es dabei? Deutschland testet OTTO. Einen Schrank liefern und aufbauen? Für OTTO Mitarbeiter eine Routineaufgabe. Außergewöhnlich wird es, wenn Ricardo die Bühne betritt – ein Schlagerstar, der seinen Zenit längst überschritten hat. Während der Schrank professionell aufgebaut wird, beweist Ricardo, warum "Weißer Stern von Alcunar" ein echter Hit ist. Die wenigsten aber wissen, dass hinter dem Schlagerstar „Ricardo“, den es ja nur im Spot gibt, der Nördlinger Schauspieler Gerhard Jilka steckt. Jilka selbst steht nicht nur in Nördlingen beim VAN und anderen, vorwiegend bayerischen, Theatern seit über 20 Jahren auf der Bühne, sondern hat bei Film und Fernsehn u.a. bei Tatort, Aktenzeichen XY, Münchner 7 und Hubert und Staller mitgewirkt.Dem VAN ist es nun auch zu verdanken, dass „Ricardo“ live in Nördlingen auftritt. Im Gespräch betonte Gerhard Jilka, dass es vor allem ein Weihnachtsgeschenk für seine Freunde beim VAN und natürlich alle Nördlinger sein soll. Im Living in Nördlingen fand sich dann auch ein geeigneter Auftrittsort und für viele Nördlinger auch eine tolle Abendalternative für den ersten Weihnachtsfeiertag. Einlass zur Schlagerparty im Living, bei der auch „Ricardo“ seinen Auftritt hat ist am Sonntag, 25.12.2016 ab 21.00 Uhr.