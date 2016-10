Wettervorhersage Augsburg: Wird der Traum von einem weißen Winter wahr?

Seit ungefähr zwei Jahren hat es in Augsburg und Umgebung keinen besonders weißen Winter mehr geben. Auch dieses Jahr ist die Hoffnung auf mehr Schnee vorhanden. Daher ist die Frage, ob dieses Jahr mehr Schnee kommen wird, oder ob sich das Wetter der letzten Jahre wiederholen wird...

Wie wird das Wetter in nächster Zeit?

Der Temperatursturz ist seit einigen Tagen in Augsburg ausgeprägt. Dabei wird davon ausgegangen, dass es in der schwäbischen Metropole bald schneien wird. Aber nach weißer Weihnacht sieht es auch dieses Jahr wieder nicht aus. Durch den Wind kommen die Temperaturen einem kälter vor, als sie wirklich sind. Im Gegenteil: Die Temperaturen sind seit einigen Tagen wieder bis zu 3°C gestiegen. Wie wird das Wetter in den folgenden Monaten?Laut Donnerwetter wird es auch in den nächsten Monaten ab und zu teilweise schneien. Trotzdem wird der Traum von einer traumhaften Schneedecke zu Weihnachten nicht in Erfüllung gehen. Die Temperaturen werden auch in Dezember, Januar und den darauffolgenden Monaten nicht weiter als -5°C sinken. Es wird eher ein matschiger, regnerischer und milder Winter. Andere Teile Bayerns und das Allgäu soll dagegen viel Schnee erwarten...