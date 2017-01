So sÃ¼ÃŸ: FÃ¼rstin Charlene von Monaco telefoniert mit Gabriella! (FOTO)

Für Fürstin Charlene von Monaco waren die letzten Wochen sehr anstrengend. Im Dezember feierten die Zwillinge der 38-Jährigen Geburtstag - doch sie war selbst nicht anwesend! Dafür durften sich Gabriella und Jacques über einen süßen Anruf ihrer Mama freuen!

Videotelefonat mit den Zwillingen

Eigentlich geht es ja in den Königshäusern in den letzten Monaten des Jahres eher ruhiger zu. Nicht so jedoch bei Fürstin Charlene von Monaco ! Die hatte im Dezember noch alle Hände voll zu tun. Unter anderem musste sie den Geburtstag ihrer Zwillinge organisieren. Am 10. Dezember sind die beiden zwei Jahre alt geworden, und der Tag sollte für sie unvergesslich werden. Doch Charlene selbst war an diesem Wochenende gar nicht anwesend! Aus diesem Grund wurde der Geburtstag vorgefeiert - mit einer großen Safariparty, auf die Jacques und Gabriella ihre Freunde einladen durften. An ihrem eigentlich Geburtstag bekamen die Zwillinge einen Anruf ihrer Mama.Davon ist jetzt ein süßes Foto aufgetaucht! Wir sehen Fürstin Charlene von Monaco auf einem Bett liegen. In ihrer Hand hält sie ihr Smartphone, mit dem sie augenscheinlich gerade einen Videoanruf durchführt. Auf dem Display ist die kleine Gabriella zu erkennen, die sich sehr über den Anruf ihrer Mama zu freuen scheint! Für Charlene war es sicher hart, am großen Tag ihrer Zwillinge nicht persönlich zuhause gewesen sein zu können. Sie war stattdessen in Indien - die Pflichten gingen vor. Doch glücklicherweise konnte sie immerhin auf der großen Party der beiden dabei sein. Und im nächsten Jahr feiert die kleine Familie den Geburtstag dann sicher wieder zusammen…