Weihnachtsgeschenke selber basteln - die besten Ideen für Weihnachtsgeschenke!

Immer näher kommt das Weihnachtsfest. Da stellt sich sofort die Frage: Was verschenke ich diesmal? Tja, selbstgemachte Geschenke sind auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um seine Zuneigung zum Ausdruck zu bringen.



Die besten Ideen

Die Adventszeit ist schon angebrochen, Weihnachten steht vor der Tür. Doch was soll man seinen Liebsten diesmal schenken, um ihnen zu zeigen, wie viel sie einem bedeuten? Selbstgemachte Geschenke bringen das sehr gut zum Ausdruck. Zum einen muss man sich für ein selbstgemachtes Geschenk Zeit nehmen und zum anderen kann es für jede Person individuell gestaltet werden.Da aber vermutlich nicht jeder so viel Zeit hat, für jeden einzelnen sich etwas Besonderes zu überlegen, hier mal ein paar Vorschläge:: Hierzu kaufen Sie einfach eine Leinwand und bemalen diese. Dazu kann auch noch zugeschnittene Pappe, z.B. in Form eines Sterns, drauf geklebt werden.: Diese kann man beispielsweise selbst nähen oder gekaufte Hüllen mit eigenen Ideen und Accessoires verschönern.: Einfach altes Geschirr nach Belieben mit Porzellanfarbe, z.B. blau, bemalen. So könnte Ihr Weihnachtsgeschenk zu einem absoluten Hingucker werden.: Eine Holzplatte in Form, z.B. in die eines Apfels, zuschneiden, dann mit z.B. rotem Stoff umhüllen und mit Watte füllen. Und fertig ist ein ganz individuelles Geschenk.: Niemals fehlen dürfen natürlich selbstgebackene Kekse. Oder passend zum Advent könnten Sie auch einfach ein Tütchen mit selbstgebackenen Plätzen verschenken. Dagegen hat sicher niemand etwas!Noch mehr Ideen finden Sie hier