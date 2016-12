Warum feiern wir eigentlich Nikolaus?

Die Adventszeit ist schon angebrochen, das bedeutet Weihnachten ist bald da, doch es bedeutet auch, dass Nikolaus vor der Tür steht. Vor etwa 500 Jahren noch wurde beides zusammen gefeiert. Aber wieso feiern wir Nikolaus eigentlich? Und warum sind Weihnachten und Nikolaus jetzt getrennt?

Weihnachten und Nikolaus

Der 6. Dezember, der Tag an dem wir Nikolaus feiern, ist der Tag des Todes von Nikolaus von Myra. Er war Priester, Abt und ist jetzt sogar ein Heiliger der Katholiken. Er wurde während Christenverfolgungen gefangen genommen und vermachte sein Vermögen - Überlieferungen zufolge - den Armen. Dass er nun so bekannt ist liegt an den vielen Legenden, die davon erzählen, wie er Wunder vollbracht haben soll. Er ist nun Schutzpatron vieler Völker und auch von den Händlern und Seefahrern.Eigentlich fand am Nikolaustag auch die Weihnachtsbescherung statt. Das hat sich jedoch mit der Reformation geändert, die die Ablehnung der Heiligenverehrung mit sich brachte. In einigen Ländern jedoch wurde der sechste Dezember beibehalten. Heutzutage ist es an Nikolaus Brauch, dass der Nikolaus vorbeikommt und mit der Frage “Wart ihr denn auch brav?” zu den Kindern kommt und ihnen etwas schenkt oder, dass seine Geschenke einfach über die Nacht in den Schuhen der Kinder platziert werden. Sollten die Kinder nicht brav gewesen sein, hat der Nikolaus meist noch einen Gehilfen je nach Gegend entweder Krampus oder Knecht Ruprecht, die dafür sorgen sollen, dass das Kind brav ist bzw. es für seinen Ungehorsam bestrafen. Noch mehr dazu findet ihr hier