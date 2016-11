Vorsicht vor dieser Nummer: 0033153651355!

Telefonterror in Zahnarztpraxen! Das scheint wohl die passendste Bezeichnung fĂĽr das zu sein, was die Rufnummer 0033153651355 nun schon seit mehr als drei Jahren betreibt. Doch was wollen die Anrufer eigentlich?

Wie sollte man reagieren?

Schon seit mehr als drei Jahren scheinen Zahnarztpraxen von der 0033153651355 angerufen zu werden. Zuerst war nur eine Frau dran, die ohne den Namen zu nennen mit dem Chef bzw. der Chefin sprechen wollte. Dann fing es irgendwann an, dass sowohl auch ein Mann mal von der Nummer aus anrief und sie sich wohl Namen dazu ausdachten: Walter Kleinhauer, Tanja Weber, Frau Richter, Frau Dr. Sommer. Das genaue Motiv dahinter ist unklar.Nun, am Besten, man geht erst einmal gar nicht auf den Anrufer bzw. die Anruferin ein, sondern fragt seine/-n Chef/-in, ob er/sie einen Anruf von der Person erwartet oder einen Termin mit der Person hat. Wenn er/sie die Person am anderen Ende der Leitung nicht kennt, kann man die Nummer dann einfach sperren oder sperren lassen. Weitere Informationen zur 0033153651355 finden Sie hier