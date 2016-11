Neues Angebot bei ALDI: Ist das Ergometer E.16 von Crane zu empfehlen?

Endlich! Das nächste Modell des Ergometers der E.-Reihe ist da und ab dem 24.11.2016 bei Aldi für rund 230 Euro zu kaufen. Doch ist es wirklich empfehlenswert, das Ergometer zu erwerben?

Die technischen Daten

Ab dem 24.11.16, genau ein Monat vor Heiligabend, ist das nächste Modell des Crane Ergometers bei Aldi zu erstehen. Nur stellt sich da die Frage, ob es eigentlich empfehlenswert ist, schließlich hat das Sportgerät einen stolzen Preis von 299 Euro. Im Allgemeinen trainieren mit dem Ergometer entweder Leute, die viel Sport treiben und sich verbessern wollen oder Leute, deren Herz nicht mehr so rund läuft. Also ein Sportgerät, das so ähnlich funktioniert wie ein Fahrrad, man jedoch den Widerstand beim Treten höher oder niedriger stellen kann, weshalb das Gerät für alle Typen geeignet ist - ob trainiert oder nicht.-Ein Keilriemenantrieb für besonders leisen und gleichmäßigen Rundlauf-Ein Schwungscheibenset aus Spezialstahl ca. 8,1 kg-Ein Stahlrahmen aus stabilem Rohrsatz-Ergoshape-Gewichtspedale mit Sicherheitsriemen-Sicherheitsfreilauf-Transportrollen und automatischer Bodenniveau-Ausgleich-Sattelstütze mit Spezialklemme, passend für alle gängigen Fahrradsättel-Pulsmessung über Handkontakt-Sensoren am Lenker oder über eingebautes Empfangsteil für Herzfrequenzsender, geeignet für fast alle handelsüblichen 5-kHz-Sende-Brustgurte (Sende-Brustgurt nicht im Lieferumfang enthalten)-Mit Tablet-/Telefonhalterung (Tablet nicht im Lieferumfang enthalten)-Integrierte virtuelle Menüführung – großes Textfeld-Elektromagnetische Wirbelstrombremse (Induktions-Bremse): extrem leistungsfähig – bis 400 Watt-Tretwiderstand in 32 Stufen über den Computer regelbar (maximal 400 Watt)-gleichmäßige, gelenkschonende Rundlaufeigenschaft-präzise Bremsleistung-Stromversorgung über Netzadapter-Aufstellmaße ca.: 116 x 55 x 136 cm (L x B x H)-Gewicht ca.: 37 kg-Maximales Benutzergewicht: 150 kg-Inklusive Trinkflasche mit Maßangabe und Trinkflaschenhalter-Inklusive DVD mit Montage- und Bedienungsanleitung, Trainingsplanungs- und Trainingsauswertungs-Software.-3 Jahre Garantie-Mit Service-Adresse-Geprüft nach DIN EN ISO 20957-I und DIN EN 957-5, erfüllt die Anforderungen der Klasse SA/HA-TÜV Süd Zertifiziert-GS Kennzeichnung: Geprüfte Sicherheit-Preis: 229€Abschließend kann man sagen, dass das laut der weltdergadgets Ergometer E.16 von Crane im Gegensatz zum Vorjahr keine technischen Fortschritte gemacht hat, der Preis aber um zehn Euro heruntergesetzt wurde. Dazu muss man sagen, dass es eindeutig günstigere Ergometer gibt und natürlich auch solche die technisch einiges mehr zu bieten haben. Ein stolzer Preis von 299 Euro sollte ja auch gerechtfertigt sein.