Achtung bei dieser Nummer: 00442074652012!

Scheinbar rufen immer wieder Leute unter dieser Nummer bei verschiedenen Leuten an, geben sich als Broker aus und geben Tipps, welche Wertpapiere man kaufen sollte. Doch so wie es aus Berichten bisher lief, schienen alle Ratschläge unvorteilhaft für den Käufer…

Was sollte man tun?

Immer wieder werden Leute von der 00442074652012 angerufen und ihnen werden Tipps gegeben, welche Wertpapiere sie denn kaufen sollten. Bisher scheinen alle, die das versucht bzw. zumindest beobachtet haben, den Einkauf als sehr gering gewinnbringend beurteilen würden. So ist jede dieser Wertpapiere irgendwann in den Keller gegangen. Auch rufen die Leute wohl sehr oft an und scheinbar aus London. Manchmal kommt von deren Seite sogar gar nichts.Es scheint so, als sollte man sich bei solchen Anrufen erst einmal gut informieren, bevor man handelt, will man aber gar nicht erst solche Anrufe bekommen, wäre es wahrscheinlich das einfachste, die Nummer bei sich zu sperren bzw. sperren zu lassen. Sollte jedoch schon jemand Aktien wie beispielsweise Orclass.com WKN: A2AQFP aufgrund eines oder mehrerer solcher Anrufe gekauft haben, wäre es sehr empfehlenswert, diese sofort abzustoßen. Weitere Informationen dazu und zur 00442074652012 finden Sie hier