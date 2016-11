Achtung bei dieser Nummer: 00390104211300!

Immer wieder werden von der Nummer 00390104211300 aus Telefonate geführt, scheinbar mit dem Ziel, etwas verkaufen zu wollen. Der Vorwahl nach stammen die Anrufer aus Italien, dabei scheinen die Anrufer gar kein italienisch zu können. Was steckt dahinter?

Was kann man tun?

Schon seit 2011 scheint die Nummer 00390104211300 aus Italien anzurufen und mit Hilfe des Telefons ihre Produkte verkaufen zu wollen. Dabei kommt manchmal gar kein richtiges Gespräch zustande, manchmal werden die Anrufer unhöflich und manchmal sind die Gespräche sehr eigenartig. Ob die Nummer aber wirklich aus Italien anruft, sollte man inzwischen auch bezweifeln, schließlich scheinen die Leute am anderen Ende der Leitung gar kein italienisch zu sprechen.Also, entweder man geht ran und wird höchstwahrscheinlich unhöflich behandelt oder man kann die Nummer bei sich sperren bzw. sperren lassen. Allerdings wäre es dabei besser, die ganze Rufnummerngasse zu sperren, denn scheinbar rufen die Leute dort auch mal unter der 00390104211500 an, also -500 statt -300 am Schluss. Weitere Informationen zu der 00390104211300 finden Sie hier