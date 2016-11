0456474744: Achtung vor dieser Rufnummer!

Schon etliche Anrufe gingen gingen durch die Telefonnummer 0456474744 bei verschiedensten Leuten ein und nun gibt es wohl auch eine Warnung dazu: Am anderen Ende der Leitung scheint sich jemand als Windows Support-Mitarbeiter auszugeben, um an den Computer der angerufenen Leute zu kommen.



Was kann man tun?

Erst vor ein paar Monaten scheint diese Rufnummer angefangen zu haben, Leute anzurufen und ihnen mitzuteilen, dass ihr Computer gefährdet sei. Er bzw. sie soll Englisch mit indischem Akzent reden und versuchen, durch diese Masche an ihren Computer heran zu kommen. Diese Rufnummer wird deshalb von vielen Anrufern als unseriös wahrgenommen. Sollte man versuchen zurückzurufen, wird einem meist mitgeteilt, dass die Nummer nicht vergeben sei.Nun, es ist in erster Linie ratsam, bei solchen Anrufen einfach aufzulegen oder nicht zuzuhören, man kann sich nie sicher sein, wer wirklich am anderen Ende ist. Sollten Sie jedoch irgendwann im Nachhinein feststellen, dass Ihnen so etwas mal passiert ist, sollten Sie dringend Gegenmaßnahmen ergreifen: Rechner vom Netz nehmen, Telefonsperre in den Router und alle PINs und Passwörter ändern. Computer neu aufsetzen und am Besten noch nach irgendwelchen Transaktionen schauen. Weitere Informationen zu dieser Nummer finden Sie hier