0097237208093: Bei dieser Nummer sollten Sie achtsam sein!

Seit inzwischen schon fast drei Jahren meldet sich immer wieder jemand unter der Rufnummer 0097237208093. Die Angerufenen sagen aus, dass die dubiose Person sich mal als jemand aus einer Apotheke, mal als jemand vom Vital Gesundheitszentrum ausgab, um verschiedene Sachen zu verkaufen.



Was kann man tun?

Schon öfter wurden über die Nummer immer wieder Leute angerufen. Der Vorwahl nach scheint diese Nummer aus Israel zu stammen. Am Anfang gab sich die Person, wohl eine Frau, als Apothekerin aus und wollte den Betroffenen ein Produkt vorstellen. Nachdem die Anrufe dann für wohl etwa drei Monate aufgehört hatten, gingen sie dann wieder los, diesmal schien jemand vom Vital Gesundheitszentrum am Telefon zu sein.Schon viele Leute wehren sich, indem sie die Nummer gesperrt haben oder sie haben sperren lassen. Das scheint die beste Möglichkeit zu sein. Aber einige haben jetzt auch den Versuch gestartet, das über die Bundesnetzagentur zu regeln. Dazu wird aber Unterstützung benötigt. Sollte diese Nummer sie also anrufen: Nicht rangehen, kein Rückruf. Einfach auch bei Bundesnetzagentur melden. Weitere Informationen zur 0097237208093 finden Sie hier