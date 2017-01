Wer wird die Miss Nordrhein-Westfalen 2017?

Am 21. Januar 2017 im Rhein-Center Weiden ist es wieder soweit! Die diesjährige Miss Nordrhein-Westfalen 2017 wird gekürt. Welche der vielen hübschen Frauen wird den Titel gewinnen? Wird die neue Miss NRW bei den Miss Germany 2017-Wahlen antreten?



Besondere Stargäste bei der Ehrung 2017!

Am Samstag den 21. Januar 2017 werden ab 14 Uhr im Rhein-Center die schönste Frau und der schönste Mann aus Nordrhein-Westfalen gekürt. Der Wettbewerb findet in drei verschiedenen Durchgängen statt. Dabei ist der erste Durchgang Abendmode. Alle Frauen müssen in bezaubernden Kleidern erscheinen. Nicht nur das Kleid wird bewertet, sondern auch die Ausstrahlung. Währenddessen müssen sie ein Kurzinterview mit einem Moderator führen. In der zweiten Kategorie treten die Frauen in einheitlicher Bademode auf. Die letzte Kategorie ist somit das Finale.Das während der Wahl einer neuen Miss nicht nur in der Jury besondere Gäste zu erwarten sind, sondern auch im Publikum, ist nichts neues mehr. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Kandidatinnen auf besondere Zuschauer freuen. Als Stargäste werden u. a. dieGermany 2016 und Mister Germany 2017 dabei sein. Des weiteren ist der Let’s Dance-Juror Joachim Llambi aufzufinden. Youtuberin Mrs. Bella lässt sich auf keinen Fall das Event entgehen. Die Stars werden an diesem Tag in einem Interview vorgestellt, unterstützen die Jury und nehmen die Krönung der Sieger vor. Wer die Miss Nordrhein-Westfalen 2017 wird, werden wir wohl abwarten müssen...