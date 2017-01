Wer wird die Miss Hessen 2017?

Am 21. Januar ist es soweit! Die neue Miss Hessen 2017 wird gekürt. Wer wird dieses Jahr den Sieg mit nach Hause nehmen und vertritt ihr Bundesland Hessen bei der beliebten Miss Germany-Wahl?

Welche Kandidatin kann die Jury überzeugen?

Wer wird in zehn Tagen zur Miss Hessen 2017 gekürt? Diese Frage stellt sich momentan ein Haufen von Frauen, die sich als Miss Hessen angemeldet haben. Durch die Kürung zur Miss ihres Bundeslandes bekommt die Siegerin die Chance auf den Titel als Miss Germany, da sie in der Vorentscheidung dabei sein wird.Gutes Aussehen wird den Kandidaten bei der Kürung nicht allein ausreichen. Die Frauen müssen die Jury durch ihren guten Modegeschmack und mit einer tollen Figur begeistern. Um inder Miss Hessen 2017 gelangen zu können, müssen die Frauen zwei Durchgänge bestehen. Der erste ist Abendmode, in welchem sie ihre besten Kleider tragen werden. Der zweite Durchgang ist Bademode. Dabei tragen alle Kandidaten den gleichen Badeanzug... Wer es am Ende schafft, erfahren wir am 21. Januar!