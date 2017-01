Wer wird die Miss Bayern 2017?

Bald ist es soweit! Die Wahl zur Miss Bayern 2017 steht an. Wer wird dieses Jahr den Titel des Bundeslandes erhalten? Wird die Siegerin sogar die Miss Germany 2017 gewinnen?

Wie verläuft die Wahl der Miss Bayern?

Am Samstag, den 21. Januar, ist es endlich auch in Bayern soweit. Die Miss Bayern 2017 wird gekürt. Nachdem in den anderen Bundesländer teilweise schon die Misses 2017 gewählt wurden, können die bayerischen Frauen nicht mehr warten. Die Veranstaltung findet im InnCarrèe in Mühldorf am Inn statt. Gesucht ist kein Topmodel, sondern eine Miss! Eine Miss Bayern soll Charme und Ausstrahlung besitzen.Die Wahl der Miss Bayern 2017 wird in drei Kategorien unterteilt. Im ersten Durchgang müssen die Kandidatinnen in ihrer schönsten Abendmode auf dem Laufsteg auftreten. Hierbei zählt besonders die Ausstrahlung und nicht das teuerste Kleid. Außerdem müssen sie mit einem Moderator ein Kurzinterview führen, in welchem die Ausstrahlung bevorzugt wird. Im zweiten Durchgang tragen die Damen einheitliche Bademode. Im letzten Durchgang werden die Plätze vom ersten, bis zum dritten Platz bekannt gegeben. Die Miss Bayern 2017 wird somit auch bei der-Wahl vertreten sein. Ob sie den Sieg für das Bundesland Bayern mit nach Hause nimmt? Wir werden es sehen...