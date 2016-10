Verkaufsoffene Sonntage in Bayern: Oktober, November und Dezember 2016

Übersicht: Verkaufsoffene Sonntage in Bayern 2016

An einigen Sonntagen im Jahr haben verschiedene Bundesländer verkaufsoffene Sonntage. Dadurch kann auch manchmal der Wochenendeinkauf auf den Sonntag verlegt werden. An diesen Tagen kann in verschiedenen Städten Bayerns eingekauft werden. Hier finden Sie eine Übersicht über verkaufsoffene Sonntage im Oktober, November und Dezember 2016 in Bayern.Verkaufsoffene Sonntage im Oktober 2016:16.10.16 Erding16.10.16 Aschaffenburg23.10.16 Passau23.10.16 Kempten30.10.16 Deggendorf30.10.16 LandshutVerkaufsoffene Sonntage im November 2016:06.11.16 Regensburg13.11.16 Eichendorf13.11.16 Neuötting20.11.16 Dachau20.11.16 Kirchheim bei München26.11.16 Kempten27.11.16 Aichach27.11.16 Bad ReichenhallVerkaufsoffene Sonntage im Dezember 2016:11.12.16 in AubAlle Angaben ohne Gewähr. Diese Liste wurde zuletzt am 12.10.2016 aktualisiert.