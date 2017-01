Übersicht: Verkaufsoffene Sonntage in Bayern 2017

Wer unter der Woche keine Zeit zum Einkaufen findet, für den sind Verkaufsoffene Sonntage goldwert. Dadurch hat jeder in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit, auch sonntags in seiner Stadt gemütlich zu bummeln oder “Power-Shopping” zu betreiben.

Für all jene, die diese Möglichkeit gerne wahrnehmen würden, haben wir hier eine Liste mit allen Orten und Terminen zusammengeschrieben.-Pfarrkirchen am 29. Januar 2017-Hof-Moschendorf am 08. Januar 2017-Allersberg Sebastimarkt am 15. Januar 2017-Passau am 15. Januar 2017-Altenkunstadt am 15. Januar 2017-Windsbach Lichtmessmarkt am 29. Januar 2017-Burgoberbach am 29. Januar 2017-Marktredwitz am 25. Februar 2017-Berching am 26. März 2017-Nördlingen am 26. März 2017-Wasserburg am Inn am 26. März 2017-Herrieden am 26. März 2017-Aichach am 26. März 2017-Kelheim am 26. März 2017-Bad Neustadt an der Saale am 26. März 2017-Niederlauer am 26. März 2017-Mömlingen am 26. März 2017-Erlenbach am Main am 26. März 2017-Großostheim am 26. März 2017-Kleinwallstadt am 26. März 2017-Obernburg am Main am 02. März 2017-Pfaffenhofen am 12. März 2017-Aichach am 26. März 2017-Marktredwitz am 29. April 2017-Haßfurt am 30. April 2017-Garmisch-Partenkirchen am 30. April 2017-Rödental am 30. April 2017-Bad Neustadt an der Saale am 30. April 2017-Niederlauer am 30. April 2017-Aschaffenburg am 30. April 2017-Mömlingen am 30. April 2017-Weißenburg in Bayern am 30. April 2017-Rain am 30. April 2017-Fürth am 02. April 2017-Erlangen am 02. April 2017-Wolfratshausen am 02. April 2017-Regen am 09. April 2017-Roding am 27. Mai 2017-Kaufbeuren am 28. Mai 2017-Schwandorf am 29. Juli 2017-Regen am 30. Juli 2017-Rimbach am 30. Juli 2017-Riedenburg am 30. Juli 2017-Rain am 30. Juli 2017-Marktredwitz am 26. August 2017-Waldkirchen am 28. Oktober 2017-Bayern am 29. Oktober 2017-Oberpfalz am 26. November 2017-Wasserburg am Inn am 26. November 2017-Herrieden am 26. November 2017Alle Angaben ohne Gewähr