Miss ThÃ¼ringen: Das ist die Gewinnerin 2017!

Die Miss Thüringen steht fest! Dem Bundesland Thüringen steht somit nichts mehr im Wege, um an dem Wettbewerb zur Miss Germany teilnehmen zu können. Ob die Gewinnerin aus Thüringen den Titel zur Miss Germany 2017 bekommt?

Das ist die Gewinnerin!

Im Februar ist es soweit! Die alljährlichen Miss Germany-Wahlen finden auch 2017 wieder statt. Dabei treten die Gewinnerinnen der jeweiligen Bundesländer gegeneinander an und kämpfen um den Titel Miss Germany 2017. Welche Kandidatin wird die Jury im Finale überzeugen? Könnte es die Siegerin der Miss Thüringen-Wahl sein?Doch wer ist die glückliche Gewinnerin? Bei der Wahl zur Miss- und Mister Mitteldeutschland am 06. November 2016, in der Goethe-Galerie in Jena, wurde Victoria Selivanov zurThüringen 2017 gekürt. Sie überzeugte in den vorgegeben Durchgängen die Jury und das Publikum und darf somit an der beliebten Miss Germany 2017 am 18. Februar im Europa-Park in Rust antreten.