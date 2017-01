Miss Schleswig-Holstein: Das ist die Gewinnerin 2017!

Die schönste Frau Schleswig-Holsteins 2017 wurde gekürt. Obwohl die Gewinnerin alles andere als den Vorstellungen entspricht, hat sie den Titel als Miss Schleswig-Holstein 2017 erhalten. Wird sie auch den Titel am 18. Februar als Miss Germany 2017 gewinnen?

Das ist die Miss Schleswig-Holstein 2017!

Am 10. Januar war es soweit. Die neue Miss Schleswig-Holstein wurde in Bargteheide gewählt. In zwei Kategorien mussten sich die Frauen auch dieses Jahr präsentieren. Im ersten Durchgang sollten die Kandidatinnen in ihren schönsten Kleidern zum Thema Abendmode auftreten. Dabei war nicht nur das Aussehen das wichtigste. Nein, auch die Ausstrahlung war der Jury wichtig. Im zweiten Durchgang wurde viel Haut gezeigt. In einheitlicher Bademode ging es auf den Laufsteg. Neben neun weiteren Kandidatinnen stach die 19-jährige Gewinnerin besonders heraus.Die typisch klassischen Miss-Voraussetzungen sind zu einem eine größere Größe und schönes langes Haar. Doch die Miss Schleswig-Holstein 2017 ist genau das Gegenteil davon. Die 19-jährige Giulia Claußen ist gerade einmal 1,60 Meter groß und hat kurze blonde Haare. Durch ihre Ausstrahlung und mit einem selbstbewussten Auftreten konnte sie die Jury überzeugen und gewann somit gegen ihre gut aussehende Konkurrenz. Wie sich die2017 bei der Miss Germany 2017-Wahl schlagen wird, werden wir wohl abwarten müssen...