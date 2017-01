Miss Sachsen-Anhalt: Das ist die Gewinnerin 2017!

Die Miss Sachsen-Anhalt 2017 wurde gekürt! Nach mehr als drei Stunden stand die Gewinnerin des diesjährigen Wettbewerbs fest. Wer ist die schönste der schönsten aus Sachsen-Anhalt? Wird sie bei den Miss Germany 2017 für ihr Bundesland antreten?



Das sind Miss und Mister Sachsen-Anhalt 2017!

Alljährlich melden sich mehr als zehn Kandidaten zu den Miss- und Misterwahlen an. In diesem Jahr wurde der Wettbewerb im Leißlinger Einkaufszentrum “Schöne Aussicht” an einem Sonntagnachmittag durchgeführt. Nach mehr als drei Stunden Show und mehrmaligen Durchgängen vor der Jury standen Miss und Mister Sachsen-Anhalt 2017 dann fest. Wer sind die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs?Miss Sachsen-Anhalt 2017 ist die wunderschöne Gymnasiastin Elisabeth Pfeif geworden. Die Schülerin kommt aus Magdeburg. Dass sie einmal die Miss aus ihrem Bundesland Sachsen-Anhalt werden würde, hätte sie niemals glauben können. Trotz ihrer Krone alswill sie ein Studium in BWL beginnen. An ihrer Seite Mister Sachsen-Anhalt 2017. Der 20-jährige Charlie Hahne vom Dessauer Polizeisportverein 90 konnte in den verschiedenen Durchgängen bei der Jury punkten. Trotz seines Titels als Mister 2017 will er in diesem Jahr eine Ausbildung bei der Polizei beginnen. Ob Elisabeth bei den Miss Germany 2017-Wahlen den Titel abräumt, werden wir wohl abwarten müssen...