Miss Niedersachsen: Das ist die Gewinnerin 2017!

Die Miss Niedersachsen 2017 steht fest! Am vergangenen Wochenende des wurde in Hannover die 18-jährige Gewinnerin zur Miss Niedersachsen 2017 gekürt. Dadurch ist sie als eine von 23 Kandidatinnen bei der Miss Germany 2017-Wahl dabei.

Das ist die Miss Niedersachsen 2017!

Am Wochenende des 07.01.2017 wurde die neue Miss Niedersachsen 2017 gewählt. Die Gewinnerin musste sich gegen 14 weitere Anwärterinnen vor der Jury in zwei verschiedenen Durchgängen beweisen. Im ersten Durchgang mussten sich die Frauen in Abendmode präsentieren. In der zweiten Kategorie durften alle Kandidatinnen ihre Figur in Bikinis oder Badeanzüge zeigen. Welche Kandidatin überzeugte die Jury?15 junge und hübsche Damen haben sich in diesem Jahr zur Miss-Wahl angemeldet. Doch nur eine Frau konnte in allen Punkten die Jury überzeugen, um den Titel als schönste Miss Niedersachsen 2017 überreicht zu bekommen. Wer ist nun die Siegerin? Die 18-jährige Aleksandra Rogovic aus Isernhagen wurde als die Miss Niedersachsen 2017 gekürt. Wie man sich präsentiert, hat sie durch ihr Hobby, das Salsa-Tanzen, gelernt. Außerdem gewann die Schönheit eineHannover-Wahl. Wird Aleksandra die Wahl zur Miss Germany 2017 auch gewinnen? Wir werden es wohl abwarten müssen...