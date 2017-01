Miss Mecklenburg-Vorpommern: Das ist die Gewinnerin 2017!

Miss und Mister Mecklenburg-Vorpommern 2017 stehen fest! Am 20. November 2016 wurden die Schönste der Schönsten und der Schönste der Schönsten in Schwerin zu ihrem neuen Titel als Miss und Mister Mecklenburg-Vorpommern 2017 gekürt.

Das ist die Miss Mecklenburg-Vorpommern 2017!

Um genau 22:45 Uhr verkündete der Chefmoderator Rudi Köhlke der Miss Germany 2017-Wahl die Gewinner des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Im diesjährigen Wettbewerb musste sich die 18-jährige Gewinnerin gegen zehn weitere Kandidaten durch das Finale schlagen. Dabei überzeugte sie die Jury nicht nur in der ersten Kategorie Abendmode, sondern auch in ihrem Bikini machte sie eine tolle Figur. Ob die Miss Mecklenburg-Vorpommern 2017 auch den Titel als Miss Germany 2017 gewinnen wird?Mit einem Sieg hat die 18-jährige Kauffrau für Büromanagement Johanna Wilhelmine Nedel aus Wismar wohl nicht gerechnet. Mit ihrer Nummer zwei ging sie den Wettbewerb gegen ihre zehn weiteren Anwärterinnen an. Dabei bezauberte sie die zehnköpfige Jury in beiden Kategorien. Als besondere Gäste saßen Dschungelcamper und Schauspieler Aurelio Savina, Miss Mecklenburg-Vorpommern 2016,2013 und Mister Mecklenburg-Vorpommern 2014 in der Jury. Neben der Miss Mecklenburg-Vorpommern 2017 wurde auch der Mister Mecklenburg-Vorpommern 2017 gekürt. Der 29-jährige Personaltrainer Denny Kambs aus Rostock konnte sich den Titel dieses Jahr holen.