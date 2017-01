Miss Bremen: Das ist die Gewinnerin 2017!

Die Miss Bremen 2017 steht fest! Nachdem Kandidatin Dana Schäfer 2016 den Titel als Miss Bremen gewann, muss sie diesen nun an ihre Nachfolgerin weitergeben. Diese setzte sich gegen ihre schöne Konkurrenz zum Sieg durch und ist somit bei der Miss Germany 2017-Wahl dabei. Doch wie heißt die Siegerin?

Das ist die Miss Bremen 2017!

Die Wahl zur Miss Bremen verlief in zwei Durchgängen. Im ersten ging es in Abendmode auf den Laufsteg. Währenddessen musstenin einem Kurzinterview ein paar Fragen beantworten und durften dabei aber das Lächeln nicht vergessen. Im zweiten Durchgang mussten die Frauen ihren Körper im Bikini präsentieren. Außerdem gab es in diesem Jahr eine Besonderheit in der Jury: Die amtierende Miss Germany 2016 Lena Bröder und Mister Germany Florian Molzahn waren in der Fachjury zu sehen.Die 21-jährige Sarah Strauß konnte in allen Durchgängen bei der großen Jury punkten. Als Favoritin galt Sarah besonders bei der Miss Germany 2016, Lena Bröder. Durch ihre tolle Figur und ihrem wundervollen Haar konnte sie sich den Titel ihres Bundeslandes Bremen sichern. Neben der Miss Bremen wurde auch der Mister Bremen 2017 gekürt. Der 26-jährige Sieger Steffen Rosenberger konnte besonders die weibliche Jury begeistern. Doch der Kandidat kommt aus Hannover? Da es keine Norddeutschland-Wahl gab, durfte Steffen an der Mister Bremen 2017-Wahl teilnehmen. Ob die beiden den Titel Miss und Mister Germany 2017 gewinnen werden?