Tolle Stimmung beim Grünkohlessen vom Ski-Club Eilvese

Bei winterlichen Temperaturen trafen sich die Mitglieder des Ski-Clubs in Eilvese auf dem Gelände der Firma Duensing, um erst einmal mit Kaffee und Kuchen zu starten. Als die Traktoren mit den Planwagen auf den Hof fuhren, war die Freude groß. In den mit kühlen Getränken ausgestatteten Planwagen ging die Fahrt in die Feld- und Wiesenwege. In der Dämmerung wurde ein Stopp im Wald eingelegt und heiße Getränke gereicht.Nachdem die Mitfahrer wieder die Plätze in den Planwagen eingenommen hatten, ging es weiter zum Ziel der Fahrt, in das Gasthaus Beermann in Dudensen.Ein Höhepunkt der Grünkohlfahrt ist jedes Jahr die Kürung der Majestäten mit dem Titel „Grünkohlkönigin“ und „Grünkohlkönig“.Als König wurde Torsten Bärthel ernannt. An seiner Seite steht Brigitte Reiber als Grünkohlkönigin 2016. Die Vorstandmitglieder, Peter Jeschke und Peter Schmidt, überreichten Brigitte und Torsten die Grünkohltrophäen.Die Stimmung war bei reichlich Grünkohl und reichlichen Getränken wieder einmal super.Spannend wurde es bei der Tombola! Wollte doch jeder, der sich ein Los gekauft hatte, die Skireise nach Ellmau gewinnen. Der glückliche Gewinner heißt Eckhard Kick, der sich schon sehr auf die Skifahrt nach Österreich freut.Mit dem Grünkohlessen endet für dieses Jahr die Veranstaltungsreihe des Ski-Clubs. Die nächste Zusammenkunft ist die Jahreshauptversammlung am Freitag, 13. Januar 2017.Die Fahrt in das Skigebiet „Wilder Kaiser“ nach Ellmau findet vom 3. bis 11. März 2017 statt.