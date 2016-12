Vortrag zur großen Pflegereform 2017 am 5.12.: Wie Hilfsbedürftige und Angehörige zu mehr Geld kommen

Neustadt am Rübenberge : Bordenau |

Die entscheidenden Fragen zur bisher größten Pflegereform beantwortet der Fachredakteur und Pflegeexperte Uwe Lötzerich in seinem Vortrag „Wie Hilfsbedürftige und Angehörige zu mehr Geld kommen und was sich 2017 alles ändert“ am Montag, 5. Dezember, von 19 bis 21 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bordenau (Stadt Neustadt/Rbge.) pflegende Angehörige und Interessierte.

Individuelle Fragen werden beantwortet

„Viele körperlich Pflegebedürftige mit Pflegestufe wissen bis heute nicht, dass sieschon seit fast zwei Jahren ebenso wie zum Beispiel Demenzkranke Anspruch aufBetreuungsleistungen von monatlich 104 Euro zusätzlich zu ihren Pflegeleistungenhaben. Damit entlasten sie ihre Angehörigen spürbar“, weiß der Referent, der sichselbst als pflegender Angehöriger engagiert. Es hänge sehr von ihrer jeweiligen Pflegekasse ab, ob sie ausreichend darüber informiert wurden.Der Verein Dorfwerkstatt Bordenau rückt mit dieser Veranstaltung ein hochaktuellesThema in den Blickpunkt. Fachredakteur Lötzerich, der für Pflegemagazine undBeratungsdienste bundesweit arbeitet, vermittelt an diesem Abend auch aktuelleAngebote zu Pflege und Betreuung im Neustädter Raum und geht auf individuelleFragen aus dem Publikum ein. - Extra anmelden brauchen Sie sich nicht.Aktuelles Wissen rund um Pflege und Betreuung finden Sie auf meiner Website hier . - Näheres zum abwechselungsreichen Programm des Vereins Dorfwerkstatt Bordenau auf dessen Homepage hier