Neustadt: Werden merkwürdiger Lattenzaun und fragwürdige Ampel zu Haftungsfallen für die Stadt?

Neustadt am Rübenberge : Mecklenhorster Straße |

Mit deutlicher Kritik haben Fahrlehrer und Autofahrer auf den jüngsten Streich der Neustädter Verkehrskommission reagiert: Sie ließ neben einer denkwürdigen Sichtschutzhecke nun auch einen mannshohen Lattenzaun platzieren, damit alle, die von der Mecklenhorster Straße aus Neustadt auf die nun einspurige B 6 Richtung Nienburg fahren wollen, bloß nicht den fließenden Verkehr auf der Bundesstraße einsehen können.

Stadt in der Haftungsverantwortung

Tödlicher Unfall ohne Folgen

Vielerorts bessere Ampelschaltungen

Hannover zahlte bereits Lehrgeld

Als Maßnahme, die Unfallgefahr zu mindern und einbiegende Neustädter zur vorsichtigen Auffahrt auf die vielbefahrene Bundesstraße zu zwingen, rechtfertigte die Kommission ihre denkwürdige Latten-gestützte verkehrspolitische Weichenstellung. Unter dem Titel „Der Erfolg gibt dem Zaun recht - keine Unfälle mehr an der Auffahrt“ durfte dann in der „Neustädter Zeitung“ (10.12.16) ein Sprecher der Kommission das „Erfolgsmodell“ Lattenzaun bejubeln: Dank Zaun gibt es doch dort keine Unfälle mehr - bisher.Da reibt sich der Autor dieser Zeilen verwundert die Augen: Wie kann ein lebloser Lattenzaun an der B6-Auffahrt Mecklenhorster Straße in Richtung Nienburg „recht haben“? Ist dies denn nicht zum Denken und zur Vernunft zumindest fähigen Menschen vorbehalten? Sehr wohl erhöhen derartige Verkehrs-Sichtblenden die Unfallgefahr, ist sich der Autor voll und ganz mit Neustädter Fahrlehrern und Leserbrief-Schreiber Dirk Wolfstein (NZ, 14.12.16) einig.Blendet denn die Verkehrskommission völlig aus, dass die Stadt im Falle von schweren oder gar tödlichen Unfällen aufgrund des Sichtbehinderungszauns von Geschädigten (oder Hinterbliebenen) auch haftbar gemacht werden kann? Können Verantwortliche damit leben, dass sie unfreiwillig für menschliches Leid infolge ihrer Entscheidung zumindest mitverantwortlich wären?Daher müssten die Sichtbehinderungen aus neuem Zaun und alter Hecke an dieser Auffahrt in die dort einspurige B 6 schnellstens einer für alle gut einsehbaren Auffahrspur weichen.Weiteres Beispiel für haftungsrechtliche Arglosigkeit in der Stadt am Rübenberge: Am 23. Juni 2016 wurde ein 77-jähriger Radfahrer an der Wunstorfer Straße (B 442) von einem in die Herzog-Erich-Allee abbiegenden Lkw erfasst und getötet. Konsequenzen der Verkehrskommission: Keine sichtbaren. Denn die kleine Fußgängerampel unter der Hauptampel „funzelt“ noch immer als punktartiges Licht vor sich hin, ohne dass der Betrachter das Radfahrer-Symbol zu erkennen vermag. Gleichzeitig schalten Haupt- und Radlerampel auf Grün oder Rot.Ist denn in dieser Stadt bisher niemandem aufgefallen, dass es vielerorts längst verzögerte Zeitschaltungen für Radler- und Verkehrsampeln gibt? Zum Beispiel schon im nur wenig entfernten Garbsen stieß ich auf Radfahrer-Ampeln, die Radlern ca. 5 bis 10 Sekunden vor der Hauptampel für Autofahrer grünes Licht zur Weiterfahrt geben.Zumindest mindern könnte die andernorts längst selbstverständliche zeitversetzte Schaltung der Ampeln die Kollisionsgefahr von Pkw, Lkw und Motorrädern mit Radfahrern. Denn leider ist gegen menschliches Versagen ansonsten noch kein Kraut gewachsen.Warum ich das schreibe? Als Qualitätsmanager (TÜV) habe ich beruflich häufiger mit gewichtigen Fragen der Risikoeinschätzung und Haftung von Verantwortlichen in Behörden und Betrieben zu tun, die sie stetig zur genauen Prüfung ihres Handelns zwingt.Wie gut sie daran tun, zeigt ein aktuelles Beispiel aus Hannover: Dort sperrte die für Stadt vorsichtshalber gleich 60 öffentliche Bolzplätze und Schul-Spielflächen, nachdem sie das Oberlandesgerichtes (OLG) Celle zur Zahlung von Schmerzensgeld an einen 41-jährigen verurteilt hatte, der sich beim Fußball auf einem löchrigen städtischen Bolzplatz verletzt hatte. - Erst nach Kontrollen und Ausbesserungen gibt die Landeshauptstadt die Plätze nun Schritt für Schritt wieder für ihre Bürgerinnen und Bürger frei . . .