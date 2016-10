Volkshochschule lädt ein zum Tag der digitalen Fotografie

Neustadt am Rübenberge : volkshoschschule |

Die vhs Hannover Land veranstaltet in diesem Jahr wieder den Tag der digitalen Fotografie“.



Termin: Samstag, 08. Oktober 2016, 10.00 bis 17.00 Uhr

Ort: VZ Leinepark in Neustadt, Suttorfer Str. 8.



Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.



Neben einer Fotoausstellung, interessanten Kurzvorträgen, Bildershows und Live Shootings gibt es auch wieder den beliebten „Fotoklönschnack“ bei dem sich Fotofreunde austauschen können.

Die Besucher können sich über das umfangreiche Angebot an Veranstaltungen im Bereich Fotografie und Bildbearbeitung bei der vhs Hannover Land informieren.



Ein Ausstellungspartner der vhs informiert Interessierte rund um das Fotobuch in unserem Foyer.





Zeitplan für den Tag der digitalen Fotografie im großen Saal



10:00 Begrüßung, Tagesüberblick



10:30-10:45 Vorstellung unserer Foto-Kurse



11:00-11:20 Sunbounce Reflektoren, Einsatz in der Fotografi



11:30-12:15 Life Foto Shooting im großen Saal



12:30- 12:50 Neues von der Photokina. Ein Erlebnisbericht



13:00-13:30 Bildbearbeitung mit Photoshop Elements



13:40 Der Fotograf Ingo Fleckenstein stellt Fotos aus seinen Kursen vor.



14:00-14:30 Bildervortrag: Tierfotografie von und mit Claudia Kühn



14:40- 15:20 Life Foto Shooting im Saal



15:30 - 16:00 Diashow erstellen mit Aquasoft



16:15 - 16:45 Mobile Bildbearbeitung auf dem Tablet - Was geht da?



17:00 Uhr Ausklang der Veranstaltung