Singin' in the Rain (Du sollst mein Glücksstern sein)

USA 1953 , Regie: Gene Kelly, Stanley Donen, 102 min, FSK 6Da z.Zt. das aktuelle preisgekrönte Musical „La-La-Land“ läuft, erinnern wir an den ersten große MUSICAL-Klassiker, der damals den deutschen Titel „Du sollst mein Glücksstern sein“ trug."'Singin‘ in The Rain' strotzt nur gerade so vor lauter Optimismus und Energie.“(moviepilot)."Mit liebevoller Ironie, musikalischer und tänzerischer Verve, spielerischem Temperament und technischer Perfektion machten Kelly und Donen aus einem Stück Filmgeschichte einen absoluten Höhepunkt des Filmmusicals, in dem alle Elemente miteinander harmonieren." (filmdienst)