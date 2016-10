Neustadt am Rübenberge : Veranstaltungszentrum Leinepark Kinosaal Suttorfer Str. 8 |

Armut und ungerechte Verteilung der Güter sind oft genug Ursachen von Gewalt und Korruption. Besonders zeigt sich das im Drogenkrieg Mexikos.

Sicario (= Auftragskiller) zeigt in einer spannenden Handlung, wie es kaum möglich ist, im Kampf gegen die Drogenkriminalität und die horrende Gewalt des Drogenkrieges nicht den moralischen Kompass zu verlieren.



„Auch in seinem dritten US-amerikanischen Film erforscht Regisseur Denis Villeneuve (Die Frau, die singt; Prisoners) die Grenzlinien zwischen Gesetz und moralischer Korruption, in einem kompetent inszenierten Drogenkriegthriller, dessen rasanteste Actionsequenz originellerweise in einem Verkehrsstau spielt.“ (EPD-Film)



USA 2015, Regie: Denis Villeneuve, 121 Min. FSK ab 16