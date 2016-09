Deutschland 2016, Regie: Max Zähle, FSKA b 6, 95 min.



Wieder einmal zeigen wir einen Film, der in unserer Region, genauer gesagt in Celle gedreht wurde. „Schrotten!" ist eine Filmkomödie, die einen Geschwisterkonflikt aufgreift nach dem Motto: Blut ist dicker als Wasser. Der Schrottplatz, von der Pleite bedroht, aber eben vererbt, spielt eine Hauptrolle, dazu kommt das gekonnte Spiel von Lucas Gregorowicz (Polizeiruf 110) und Grimme-Preisträger Frederick Lau (Türkisch für Anfänger, Neue Vahr Süd).

„Auch die übrigen Rollen sind gut besetzt, der Zuschauer ist jederzeit auf der Seite der mal mürrischen und doch liebenswerten Figuren.“ (michiseiler.blogspot.de).

„Das bestens aufgelegte Ensemble hatte beim Alteisensortieren offensichtlich großen Spaß. Frederick Lau kann herrlich blöd gucken und Anna Bederke sieht mit Schweißerbrille umwerfend aus. So perfekt kann Recycling funktionieren. Dann wird aus einem Haufen Schrott eine wunderbar skurrile deutsche Filmkomödie." (ndr.de)

„Schrotten! versprüht Leidenschaft." (spiegel.de)



Wie bereits bei unserem Spielfilmabend "No Future war Gestern" im Juni, bei dem wir die Regisseurin und eine Hauptdarstellerin begrüßen konnten, werden zum Film "SCHROTTEN!" die Produzentin und ein Neustädter Schrotthändler anwesend sein und sich den Fragen des Publikums stellen.