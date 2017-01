Neuer Vorstand beim DRK-Ortsverein Frielingen

Im Herbst 2016 erklärte der alte Vorstand mit Inge Wieneke als 1. Vorsitzende, stellv. Vorsitzende Ingrid Kölling und Angelika Hanebuth, Schatzmeisterin, dass er nicht mehr zur Wiederwahl stünde. Nun wurde nach Möglichkeiten gesucht, den Ortsverein zu retten. Zusammenschluss mit oder die Übernahme durch einen Nachbarverein oder ein neuer Vorstand wurden nun Thema.Nach einigen guten und aufklärenden Gesprächen mit Vorsitzenden aus allen Ebenen des DRK und ein wenig Überzeugungsarbeit wurde eine Lösung gefunden.Drei neue Mitglieder des DRK aus Frielingen sind bereit den Ortsverein weiter zu führen. Für sie ist wichtig, dass das Blutspenden im Ort bleibt und das Vereinsleben im Dorf weiter geführt wird.Martin Ebert ist ab heute Schatzmeister, Christine Widemann ist stellvertretene Vorsitzende und Heike Schmidt übernimmt den Vorstand des Ortsvereins Frielingen. Die Wahl unter Leitung von Rolf Posor (1. Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Garbsen e.V.) verlief reibungslos und zur Zufriedenheit aller Anwesenden.Glückwünsche gingen an den neuen Vorstand und ein besonderes Danke an den alten Vorstand für 2 mal 28 Jahre bei Inge Wieneke und Ingrid Kölling und 9 Jahre bei Angelika Hanebuth Vorstandsarbeit.Glückwünsche gingen weiter an Jubilare wie Gisbert Hohe, Marianne Kölling für 25 Jahre und Edith Frenzel für 40 Jahre Mitgliedschaft im DRK.Nach dem offiziellen Teil wurde gut gegessen, viel erzählt und die Zukunft geplant. Erste Bewährungsprobe ist das Blutspenden am 30. Januar 2017 ab 16.30 Uhr in der DRK-Kita Farbenfroh in Frielingen, Farlingsweg 10.