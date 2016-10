Monsieur Chocolat

Frankreich, Ende des 19. Jahrhunderts. Bei der Ideensuche für ein neues Programm trifft Clown George Footit (James Thiérrée) in einem kleinen Wanderzirkus auf den aus der Sklaverei entflohenen Chocolat (Omar Sy).

Sie freunden sich an, entwickeln eine gemeinsame Show, haben Erfolg und werden durch ihre Auftritte im ganzen Land berühmt. Der Ruhm belastet jedoch die Freundschaft. Zudem interessiert sich die Polizei besonders für Chocolat, denn es gibt eine Menge Menschen, die den Erfolg eines farbigen Künstlers nicht akzeptieren.Roschdy Zem, aus Marocco stammender französischer Schauspieler und Regisseur, macht in seiner 4. Regiearbeit mit opulenten Bildern die französische Belle Époque und ihren alltäglichen Rassismus zum Thema.„Dass der einstige Sklave in der Pariser Gesellschaft trotz des äußeren Erfolgs nicht wirklich akzeptiert wurde und dass der aufklärerische Fortschritt oberflächlich blieb, ist der spannendste Aspekt eines Films, der auch viel über die Gegenwart erzählt.“ (Filmstarts.de)Frankreich 2016, Regie: Roschdy Zem, FSK ab 6, 98 min.