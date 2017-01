Freitag, 03. Februar 2017

20.00 Uhr



Martin Zingsheim



"kopfkino"



Wäre Assoziations-Hopping olympisch, Martin Zingsheim könnte sich Hoffnung auf Medaillen machen. Im Sturm hat er sich die Kleinkunstszene erobert, zahlreiche Kabarettpreise eingeheimst und den Sprung ins Radio sowie ins Fernsehen geschafft. Jetzt ist das 32 Jahre junge Ausnahmetalent aus Köln mit seinem neuen Soloprogramm auf Welttournee durch den deutschsprachigen Raum und präsentiert eine rasante Ein-Mann-Show jenseits aller Schubladen.



Die Dramaturgie des Abends folgt dem wilden Gedankenstrom des frisch promovierten Lockenkopfes. Ein sprachlich wie musikalisch virtuoses Abenteuer über Gott und die Welt, Liebe und Hass, Erziehung und Pauschalreisen. Grandios verkopft ringt Martin Zingsheim mit Protagonisten der Kulturgeschichte, kämpft gegen die musikalischen Folgen einer Kindheit in den 90ern, erklärt Veganismus zu einer rein lexikalischen Herausforderung und plant den Sturz des herrschenden Systems durch getanzte Revolution.



Am Rande des Scharfsinns redet, spielt und singt sich der Senkrechtstarter durch seine eigenen Geistesblitze. Ist komisch, klingt aber so.



www.zingsheim.com





Kartenvorverkaufsstellen:



- famila - Markt Neustadt im Gewerbegebiet (Info - Tresen)

Montag - Samstag von 8 - 20 Uhr

Telefon (0 50 32) 96 50



- HAZ / NP Neustadt

Am Wallhof 1

Telefon (0 50 32) 96 43 10



- HAZ / NP Wunstorf

Mittelstraße 5

Telefon (05031) 77 90 10



- oder per Email an: "kartenreservierung@kulturforum-neustadt.de"