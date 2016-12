Neustadt am Rübenberge : Veranstaltungszentrum Leinepark Kinosaal Suttorfer Str. 8 |

USA 2016, Regie: Rebecca Miller, 98 min, FSK 0





Karriere, Kinder kriegen – so sieht MAGGIES PLAN aus, völlig normal in heutiger Zeit!



Allerdings wird ihr Plan durch Verschiedenes durchkreuzt. Greta Gerwig, Ethan Hawke und Julianne Moore karikieren das New-Yorker Intellektuellen-Milieu in amüsanter und selbstironischer Weise. Aber da, wo andere Komödien enden, geht es hier erst richtig los, natür¬lich mit einem neuen Plan!



Die Regisseurin Rebecca Miller hat die Geschichte um drei Protagonisten gestaltet, die sich gegenseitig an Neurosen überbieten. Man spürt, dass sie, die als bildende Künstlerin, Schauspielerin, Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Regisseurin gearbeitet hat, den amerikanischen Kulturbetrieb sehr genau kennt.



„Fazit: Leichtfüßigintellektuelle New-York-Komödie in der Tradition von Woody Allen und Noah Baubach.“ (Filmstarts.de)