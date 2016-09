Landfrauen im Europäischen Parlament

In Colmar empfing uns die Kopie der Freiheitsstatue, denn der Künstler Bartholdi, der das Original schuf, wurde hier geboren. Den Charme der Stadt entdeckten wir mit der "Bähnle" und bekamen einen ersten Überblick. Unter sachkundiger Führung schlenderte man zum malerischen Viertel Klein-Venedig und der Markthalle mit dem regionalen Angebot.Danach ging es auf die Elsässische Weinstraße mit den Weinhängen und prächtigem Blumenschmuck. Nach dem Verkosten einiger Weine ging es über die Hochkönigsburg zurück nach Kehl.Am letzten Tag ging es in die Vogesen, dem französichen Gegenstück zum Schwarzwald. Vom Grand Ballon (1423m) hatte man einen schönen Blick auf die Rheinebene und den Schwarzwald. Im Münstertal genossen wir im Käsehaus verschiedene Käsesorten.Mit vielen neuen Eindrücken und schönen Erinnerungen traten wir die Heimreise an. Maja Albrecht