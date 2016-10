Gemischter Chor Schneeren feierte 90jähriges Bestehen

Neustadt am Rübenberge : San Stefan |

„90 ist doch kein Alter“

Der Gemischte Chor präsentierte Lieder aus den letzten 90 Jahren

, unter diesem Motto feierte der Gemischte Chor am Samstag, 29.10.2016 seine Gründung im Jahr 1926. Mehr als 200 Zuschauer füllten den Saal im Restaurant San Stefan.Das Akkordeon-Orchester, der Liederklump und der Männergesangverein bekamen ebenfalls viel Beifall für ihre Auftritte. Schneerens besondere Note(n), das sind die vielfältigen Schneerener Musikgruppen. Sie haben schon mehr als 15 gemeinsame Konzerte gegeben.. Bei der ersten Probe im Jahre 1926 wurde das Lied „Im Wald, im Wald“ von Karl-Maria von Weber geprobt. Nach 90 Jahren erklang es wieder. Es gab Evergreens, aber auch Modernes, wie der Mambo von Herbert Grönemeyer. Gekonnt waren u.a. auch die Beiträge Cantate Domino und Gabriellas sång. Der ganze Saal schunkelte, als der Chor das Potpourri „Oberkrainer Stimmungswalzer“ vortrug.Mit dem gemeinsam gesungenen Schlusslied „Stay with me, oh Lord“ lernten die Zuhörer ein neues Lied kennen. Es zeigte sich wieder einmal, welch breites Musik-Spektrum in den verschiedenen Schneerener Gruppen erarbeitet und gekonnt aufgeführt wird.Es waren sich alle einig, Zuschauer wie auch die 60 Mitwirkenden, dass dies ein besonders gelungenes Konzert war.