Freitag, 23. September 2016 Thomas Kreimeyer "Kabarett - der - rote - Stuhl"

ist ein sich unterhaltender Unterhalter. Er kommt mit den Zuschauern ins Gespräch und die Zuschauer mit ihm. Die beste Unterhaltung, seitdem es Kommunikation gibt.Das Theater ist stets am Nerv der Zeit und sucht immer wieder nach modernen Formen. Es kann aber nicht so spontan sein wie Thomas Kreimeyer im Steh-Greif-Kabarett. Denn es ist lebendig und jeden Abend neu. Der eine sagt etwas und der andere auch. Und schon ist es passiert. Was für ein herrliches Theater. An einem einzigen Abend kann vom Lustspiel über das Drama bis zum Kabarett alles geschehen. Und das tut es auch.Thomas Kreimeyer beherrscht die Kunst, witzige oder absurde Momente der Kommunikation herauszuarbeiten, ohne zu verletzen oder bloßzustellen. Er bleibt immer niveau- und respektvoll und zieht seine Zuschauer nicht ins Lächerliche. So lockt er selbst die reservierten Zuschauer aus der Reserve. Unvorhersehbar, in atemberaubendem Tempo und ohne eine Spur der Langeweile kalauern Comedian und Zuschauer gemeinsam.Ein charmanter Mitmach-Spaß, bei dem das Publikum aus dem Lachen nicht herauskommt.