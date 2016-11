Familienfest

Der berühmte Pianist Hannes Westhoff wird anlässlich seines 70. Geburtstags mit offenen Rechnungen aus der Vergangenheit konfrontiert.

Unerbittlich und doch tragikomisch tun sich Untiefen des Familienlebens auf, obwohl Hannes zweite Ehefrau Anne alles tut, eine harmonische Feier zu inszenieren. Eine tragische Neuigkeit bringt schließlich die unerwartete Wendung."Zwar verläuft die Handlung in ihren Konfliktsituationen und Dialogen recht vorhersehbar, dennoch gelingt dank der sensiblen Inszenierung und der hervorragenden Darsteller eine vielschichtige Auseinandersetzung mit dem sozialen Konstrukt 'Familie'“. (filmdienst)Mit Günther Maria Halmer, Michaela May, Hannelore Elsner, Michaela May, Jördis Triebel, Barnaby Metschurat, Lars Eidinger u.a.