DRK Ortsverein Frielingen wählt neuen Vorstand

Am Montag, den 23. Januar 2017 um 18.00 Uhr im Hotel Bullerdieck findet die Mitgliederversammlung des DRK Ortsvereins Frielingen statt. Nach zum Teil 28 Jahren wünscht sich der jetzige Vorstand ein Ende ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Viele Jahre hat der Vorstand um Inge Wieneke (1. Vorsitzende) sehr viel zum Vereins- und Dorfleben beigetragen. Es gab Kaffenachmittage, Tagesfahrten und einen Stand auf dem Frielinger Weihnachtsmarkt mit dem berühmten Frielinger Schein (leckeres Warmgetränk) und Fischbrötchen, Kaffeestuben und mehr.

Jetzt wird der Verein in neue Hände gegeben, der Traditionen behalten möchte, aber auch Neues soll an den Start gehen. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen und der neue Vorstand ist für Anregungen und Hilfe sehr dankbar.