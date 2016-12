Neustadt am Rübenberge

Frankreich 2016 , Regie: Stéphane Brizé, 93 min, FSK 0





Der französische Regisseur Stéphane Brizé stellte seinen Film DER WERT DES MENSCHEN IM Rahmen der Filmfestspiele von Cannes 2015 vor und wurde mit dem Jury-Preis ausgezeichnet.



Vincent Lindon, der im Mittelpunkt dieses Sozialdramas steht, erhielt den Preis als bester Schauspieler. Zu jung für die Rente, zu alt für die Arbeit – eine Situation, die viel Demütigung mit sich bringt.

Mit minimalen Mitteln stellt er das Porträt eines Menschen dar, der um Würde und Selbstbestimmung ringt. Andere Figuren im Film werden von Laien übernommen, die im Film dieselbe Rolle spielen, die sie in ihre wahren Leben einnehmen. Die Frage nach dem WERT DES MENSCHEN stellt sich insbesondere durch dokumentarische Beobachtungen, die den Spielfilm begleiten.



„Selten wurde je zuvor in einem Spielfilm derart eindringlich gezeigt, was es heißt, wenn der Mensch zur Ware wird.“ (WDR)