Neustadt am Rübenberge : Veranstaltungszentrum Leinepark Kinosaal Suttorfer Str. 8 |

USA 2016, Regie: Matt Ross, 118 min. FSK 12



In einer überaus amüsanten Tragikomödie, die durch die eigene Geschichte des Regisseurs inspiriert ist, zeigt eine Aussteigerfamilie die Problematik von lebbaren sozialen Utopien.



In der Einsamkeit der Wälder an der Nordwestküste der USA unterrichtet der hochgebildete Ben seine sechs Kinder in einer selbstgeschaffenen Idylle, die erst durch die Reise zur Beerdigung der Großeltern in berührenden und auch oft komischen Momenten ins Wanken gerät. In bemerkenswerter Weise wird jedoch nie die Utopie der Lächerlichkeit preisgegeben.



Der Oscar®-nominierte Viggo Mortensen als CAPTAIN FANTASTIC überzeugt als prinzipientreuer Vater. „Bunt und vibrierend zeigt sich hier ein anarchistischer Gegenentwurf zum politisch Korrekten und zum ‚Normal-Sein‘.“ ( kino.zeit.de)





Der Regisseur Matt Ross wurde bei den Internationale Filmfestspiele von Cannes 2016 mit einem Regiepreis ausgezeichnet.