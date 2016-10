6.November Kunsthandwerk im Dorfgemeinschaftshaus Schneeren

Neustadt am Rübenberge : Dorfgemeinschaftshaus Schneeren |

Sonntag, 6.November von 11 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schneeren, Zum Eichenbrink 4 in 31535 Neustat Ortsteil Schneeren

12 exclusive Kunsthandwerker bieten ihre Arbeiten zum Verkauf. Dabei sind in diesem Jahr: Elke Bache, Stefan Crede, Sabine Heitmann, Gabi Karpp-Hohmeyer, Marion Kienzle, Ursula Klein, Ingelore Kozák, Angelika Lamping-Hast, Julia Nietz, Nicole Nördemann, Sabine Thiele. Das vielfältige Angebot:

Socken von klein bis gross, Drechselobjekte, Papp-art, Fotokarten, Papierarbeiten, Taschen aus Fahrrad-Schläuchen und mehr, Dekoratives aus Beton + Windlichter mit Aquarellen

Kränze und mehr, Glasperlen + Schmuck, handgefertigte Seifen, dänische Stickereien und allerlei aus Küche + Garten



Das Zweiständer-Fachwerkhaus des Heimatverein Schneeren erstrahlt dabei in einem besonderen Glanz. Der Heimatverein bietet Suppen und selbstgebackenen Kuchen an.

Sie sollten diesen Termin nicht verpassen.