Andreas aus Niedersachsen - endlich enttarnt?

. Allerdings fehlte seltsamerweise ein Verweis auf, weshalb ich den Link interessiert anklickte.Es erschien ein Video, in demals jemand gezeigt wird, der eine Partnerin sucht. So hatte ich mir unseren MH-Andreas eigentlich nicht vorgestellt: ein noch jugendlicher Taxifahrer und VfL-Wolfsburg-Fan mit einer Figur getreu dem Refrain der Landeshymne:. Ach nein, es heißt ja,. Aber das wird die Landesregierung sicher demnächst ändern, dennklingt ein wenig nach Blut und Boden, einem Begriff aus unsäglicher Zeit.Stutzig macht mich vor allem auch, dass in dem Video kein Schuhgeschäft vorkommt, einem für unseren MH-Andreas immerhin sehr wichtigen Ort. Sollte es sich also schlussendlich bei dem Jungherrn in dem Spot um ganz jemand Anderen handeln?Das wäre ja ungeheuerlich! Da reicht keine PN an den Betroffenen, das muss publik gemacht werden!Wie ich sehe, ist hier RTL verantwortlich, mit der Sendung. Etwas mehr Sorgfalt bitte, verehrte Redaktion!Das Video findet man hier: