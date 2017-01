Auch in diesem Jahr lädt der Frielinger Heimatverein e.V. wieder zum Boßeln der Frielinger Vereine ein. Start ist am 12.Februar um 9:30 Uhr am Sportplatz in Frielingen. Zum Abschluss ist ein gemeinsames Mittagessen geplant.

Info und Anmeldungen bei Heinz - Fred Schenk Tel: 05131-2752